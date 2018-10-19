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В Польше прокомментировали решение судьи ЕС по судебной реформе

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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВаршава. Архивное фотоВаршава. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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ВАРШАВА, 19 окт – РИА Новости. Польша намерена соблюдать законодательство ЕС, заявил министр юстиции, генеральный прокурор страны Збигнев Зебро журналистам, комментируя решение судьи ЕС о приостановлении применения пенсионного режима для судей Верховного суда Польши.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Премьер Польши ответил на претензии ЕС к реформе судебной системы Польши
В пятницу вице-председатель суда Евросоюза Розарио Сильва де Лапуэрта постановила приостановить применение пенсионного режима для судей Верховного суда Польши. Как отмечается в сообщении пресс-службы суда ЕС, решение вице-председателя инстанции носит предварительный характер, суд вынесет окончательное решение по существу этого дела позднее.

"Мы находимся в ЕС, и Польша будет руководствоваться законодательством Европейского Союза", — сказал Зебро.

Он отметил, что еще официально не уведомлен о судебном решении. "Это на данный момент сообщение в СМИ, мы пока не получили официально документа. Если такой документ будет мне предоставлен, как министру юстиции, генеральному прокурору, я готов к его оценке, анализу", — сказал Зебро.

Побережье полуострова Балтийская коса в Калининградской области
© Игорь Зарембо
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"В данный момент я могу сказать только то, что мы в ЕС, и Польша намерена соблюдать законы ЕС", — заключил он.

Еврокомиссия в декабре 2017 года запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС в рамках статьи 7 договора о ЕС, в соответствии с которой существует явная угроза серьезного нарушения страной принципов верховенства права. Обращение в суд ЕС является очередным этапом применения дисциплинарной процедуры. Высшая судебная инстанция ЕС в случае, если она установит нарушения коммунитарного законодательства, вправе применить финансовые санкции против Польши.

Еврокомиссия считает, что "продолжающееся применение пенсионного режима, который предусмотрен в новом польском законе, приведет к серьезному непоправимому ущербу". "Еврокомиссия продолжает считать, что польское законодательство о Верховном суде несовместимо с законодательством ЕС, поскольку оно подрывает принцип независимости судей, включая несменяемость судей, и тем самым Польша не выполняет свои обязательства по статье 19 (1) договора о Европейском союзе", — говорится в пояснении пресс-службы коллегии еврокомиссаров.

Вид на Варшаву. Архивное фото
© AP Photo / Alik Keplicz
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При этом Еврокомиссия попросила суд ЕС определить "обеспечительные меры по восстановлению полномочий Верховного суда Польши в том статусе, в котором он находился до 3 апреля 2018 года, когда были приняты оспариваемые новые законы".

В августе ЕК дала властям Польши месяц на приведение судебной реформы в соответствие с требованиями ЕС, активировав второй этап процедуры в отношении Польши посредством передачи Варшаве "аргументированного заключения относительно польского закона о Верховном суде". Польские власти, со своей стороны, заявляют, что представили Брюсселю все необходимые разъяснения. При этом Варшава сама обратилась в суд ЕС с запросом вынести мнение о соответствии польского закона о судебной реформе требованиям законодательства сообщества. По сообщениям СМИ, вице-премьер Польши Ярослав Говин ранее заявил, что у Польши "вероятно, не будет другого выбора", кроме как проигнорировать решение высшей судебной инстанции ЕС, если она в данном случае приостановит действие нового польского закона о Верховном суде.

ЕК считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. ЕК ранее направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм.

Флаги Польши, НАТО и Евросоюза у Президентского дворца в Варшаве. Архивное фото
© Fotolia / dziewul
Экс-премьер Польши: Варшава пытается подчинить себе судебную власть
Польские власти произвели масштабное реформирование законодательства, касающегося функционирования судебной системы. Одним из ключевых изменений стал вступивший в силу в начале июля закон о Верховном суде, в соответствии с которым судьи уходят в отставку в возрасте 65 лет. Они могут подать прошение на имя президента и справку о здоровье, чтобы остаться на своем посту. Глава ВС Малгожата Герсдорф отказалась подчиняться этому закону и заявила, что уходит в отпуск, но остается первым председателем суда. Позже она заявила, что прервала отпуск и продолжает выполнять обязанности главы Верховного суда Польши.

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