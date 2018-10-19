В Польше прокомментировали решение судьи ЕС по судебной реформе

ВАРШАВА, 19 окт – РИА Новости. Польша намерена соблюдать законодательство ЕС, заявил министр юстиции, генеральный прокурор страны Збигнев Зебро журналистам, комментируя решение судьи ЕС о приостановлении применения пенсионного режима для судей Верховного суда Польши.
"Мы находимся в ЕС, и Польша будет руководствоваться законодательством Европейского Союза", — сказал Зебро.
Он отметил, что еще официально не уведомлен о судебном решении. "Это на данный момент сообщение в СМИ, мы пока не получили официально документа. Если такой документ будет мне предоставлен, как министру юстиции, генеральному прокурору, я готов к его оценке, анализу", — сказал Зебро.
Еврокомиссия в декабре 2017 года запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС в рамках статьи 7 договора о ЕС, в соответствии с которой существует явная угроза серьезного нарушения страной принципов верховенства права. Обращение в суд ЕС является очередным этапом применения дисциплинарной процедуры. Высшая судебная инстанция ЕС в случае, если она установит нарушения коммунитарного законодательства, вправе применить финансовые санкции против Польши.
Еврокомиссия считает, что "продолжающееся применение пенсионного режима, который предусмотрен в новом польском законе, приведет к серьезному непоправимому ущербу". "Еврокомиссия продолжает считать, что польское законодательство о Верховном суде несовместимо с законодательством ЕС, поскольку оно подрывает принцип независимости судей, включая несменяемость судей, и тем самым Польша не выполняет свои обязательства по статье 19 (1) договора о Европейском союзе", — говорится в пояснении пресс-службы коллегии еврокомиссаров.
В августе ЕК дала властям Польши месяц на приведение судебной реформы в соответствие с требованиями ЕС, активировав второй этап процедуры в отношении Польши посредством передачи Варшаве "аргументированного заключения относительно польского закона о Верховном суде". Польские власти, со своей стороны, заявляют, что представили Брюсселю все необходимые разъяснения. При этом Варшава сама обратилась в суд ЕС с запросом вынести мнение о соответствии польского закона о судебной реформе требованиям законодательства сообщества. По сообщениям СМИ, вице-премьер Польши Ярослав Говин ранее заявил, что у Польши "вероятно, не будет другого выбора", кроме как проигнорировать решение высшей судебной инстанции ЕС, если она в данном случае приостановит действие нового польского закона о Верховном суде.
ЕК считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. ЕК ранее направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм.