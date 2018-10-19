Туск назвал главный итог саммита АСЕМ

БРЮССЕЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Коллективное подтверждение приверженности международным правилам стало самым главным сигналом саммита АСЕМ в Брюсселе, дискуссии были плодотворными, а обмен мнениями – откровенным, заявил на закрытии форума его председатель Дональд Туск.

"Мы договорились подтвердить нашу поддержку основанному на правилах международному порядку, и это самый важный сигнал этого саммита, особенно в нынешних геополитических условиях. Мы не во всем согласны, но то, что у нас есть общего, важнее любого разногласия", — сказал Туск на закрытии рабочей сессии саммита.

Он поблагодарил участников за "плодотворные дискуссии и открытый обмен мнениями".

В согласованном на саммите заявлении лидеры призвали КНДР как можно скорее вернуться в договор о нераспространении ядерного оружия и завершить процесс денуклеаризации, а также подтвердили коллективную поддержку всеобъемлющего плана действий по Ирану.

Участники саммита АСЕМ также обсудили пути укрепления сотрудничества по вопросам безопасности, в том числе по Сирии, Ближнему Востоку и Украине, говорится в одобренном в пятницу заявлении председателя форума.