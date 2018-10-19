Около 1,5 тысячи бельгийских полицейских выразили протест, взяв больничный

БРЮССЕЛЬ, 19 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Около 1,5 тысячи полицейских в Брюсселе и франкоязычном регионе Валлония не вышли на работу, уведомив комиссариаты о временной нетрудоспособности, сообщили в пятницу РИА Новости в полицейском профсоюзе SNPS.

"Мы подтверждаем эту информацию", — сказал собеседник агентства.

Согласно сообщениям местных СМИ, взяв больничный, стражи порядка столь нетрадиционным образом выразили властям свой протест против нехватки кадрового состава и связанных с этим внеурочных выходов на работу. Полицейские также добиваются повышения жалования.

В МВД Бельгии со своей стороны не исключают, что часть справок о временной нетрудоспособности была выдана в результате сговора между стражами порядка и врачами. В Бельгии выдача ложной медицинской справки карается тюремным заключением на срок до нескольких лет и высокими штрафами.