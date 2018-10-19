Саммит АСЕМ призвал КНДР завершить процесс денуклеаризации

БРЮССЕЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Саммит АСЕМ (форум "Азия-Европа") призвал КНДР как можно скорее вернуться в договор о нераспространении ядерного оружия и завершить процесс денуклеаризации, говорится в одобренном в пятницу в Брюсселе заявлении председателя.

"Лидеры призвали КНДР полностью, необратимым и верифицируемым образом ликвидировать все свои ядерные и другие виды оружия массового уничтожения (ОМУ), баллистические ракеты и связанные с ними программы и объекты согласно соответствующим резолюциям СБ ООН", — говорится в заявлении.

"Лидеры также призвали КНДР выполнить свое обязательство завершить денуклеаризацию", — отмечается в нем.

"Они привержены поддержке всеобъемлющего решения на основе дипломатии и полному осуществлению резолюций СБ ООН, включая ограничительные меры", — говорится в документе.

"В этом контексте они настоятельно призвали КНДР как можно скорее вернуться к Договору о нераспространении и гарантиям МАГАТЭ и сотрудничать с его системой мониторинга", — говорится в заявлении.