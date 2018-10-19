В ДНР назвали провокацией заявление Киева об обстреле ополченцами КПП

ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Обвинение ополчения в обстреле пункта пропуска "Марьинка" в Донбассе является очередной провокацией Киева, заявил в пятницу РИА Новости представитель управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Это очередная провокация украинских силовиков, направленная на обвинение ДНР в нарушении минских соглашений. Кроме того, подобными заявлениями зачастую украинское командование пытается оправдать обстрелы жилых кварталов республики со стороны ВСУ", — заявил представитель народной милиции ДНР.
Он добавил, что ополчение ДНР "не использует террористические методы и не ведет огонь по мирному населению и жилым кварталам".
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