В ДНР назвали провокацией заявление Киева об обстреле ополченцами КПП

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (175)

ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Обвинение ополчения в обстреле пункта пропуска "Марьинка" в Донбассе является очередной провокацией Киева, заявил в пятницу РИА Новости представитель управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины сообщил, что ополченцы обстреляли КПП "Марьинка" на линии разграничения в Донбассе, никто не пострадал.

"Это очередная провокация украинских силовиков, направленная на обвинение ДНР в нарушении минских соглашений. Кроме того, подобными заявлениями зачастую украинское командование пытается оправдать обстрелы жилых кварталов республики со стороны ВСУ", — заявил представитель народной милиции ДНР.

Он добавил, что ополчение ДНР "не использует террористические методы и не ведет огонь по мирному населению и жилым кварталам".