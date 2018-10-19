Лукашенко предложил на каникулах отправлять студентов в армию

МИНСК, 19 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил отправлять студентов в армию во время летних каникул, чтобы они постепенно привыкали к службе и не уклонялись от нее, сообщает Sputnik Беларусь.

Ранее Лукашенко констатировал слишком большой процент освобождения от срочной службы в армии республики и пообещал в ближайшее время подумать, как сделать так, чтобы "научить мужика защитить хотя бы себя и свою семью".

"По мнению президента, отправлять студентов в армию можно на пару месяцев во время летних каникул. После первого курса они смогут получить начальную военную подготовку, после второго — освоить военную специальность", — приводит Sputnik Беларусь подробности поездки Лукашенко в Гродненскую область республики.

Как отметил глава республики, продолжить армейские сборы можно и на последующих курсах. "После окончания вуза, когда он уже понюхает порох, он будет хорошим специалистом. Он получает офицерское звание и где-то еще три месяца после вуза служит как офицер, готовит молодежь и так далее", — заметил глава белорусского государства.

Президент обратил внимание, что это "всего лишь один из возможных способов решения проблемы", связанной с уклонением от срочной службы, пока принимать такое решение не планируется, прорабатываются различные варианты.

"Но мужик должен уметь разговаривать с оружием. В противном случае он не сможет защитить свою семью, своего ребенка, жену, мать. Это же наша функция — защищать и умереть ради женщины", — заявил Лукашенко.

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