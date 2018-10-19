Сохранение присутствия ИГ* в Сирии выгодно для США, считает политолог

АНКАРА, 19 окт — РИА Новости, Федор Смирнов. Вашингтону выгодно сохранение присутствия террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)* в Сирии, так это является поводом для того, чтобы в этой стране оставалась американская военная группировка, заявил РИА Новости директор турецкого Центра стратегических исследований Kafkassam (Анкара) Хасан Октай.
"ИГ* – это основание для того, чтобы США могли оставаться в Сирии. Если речь пойдет об уничтожении группировки, это будет означать слом парадигмы, в рамках которой США остаются в Сирии. Именно поэтому в Вашингтоне молчат по поводу пленения 700 человек. Я считаю утверждение Путина верным. США не начинают операцию против ИГ* из-за того, что в руках террористов есть американские граждане, и в то же время под предлогом наличия в Сирии этой группировки Вашингтон продолжает сохранять там свое якобы законное присутствие", — сказал собеседник агентства.
По его словам, ИГ* может использовать пленников в своих дальнейших операциях.
*Террористическая организация, запрещенная в России.