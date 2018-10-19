Сохранение присутствия ИГ* в Сирии выгодно для США, считает политолог

АНКАРА, 19 окт — РИА Новости, Федор Смирнов. Вашингтону выгодно сохранение присутствия террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)* в Сирии, так это является поводом для того, чтобы в этой стране оставалась американская военная группировка, заявил РИА Новости директор турецкого Центра стратегических исследований Kafkassam (Анкара) Хасан Октай.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на берегу Евфрата на территории под патронатом США террористы захватили около 700 заложников. По его словам, в заложниках находятся несколько граждан США и стран Европы. В Пентагоне заявили, что считают эти сведения неточными и США неизвестно об американцах и большом количество заложников.

"ИГ* – это основание для того, чтобы США могли оставаться в Сирии. Если речь пойдет об уничтожении группировки, это будет означать слом парадигмы, в рамках которой США остаются в Сирии. Именно поэтому в Вашингтоне молчат по поводу пленения 700 человек. Я считаю утверждение Путина верным. США не начинают операцию против ИГ* из-за того, что в руках террористов есть американские граждане, и в то же время под предлогом наличия в Сирии этой группировки Вашингтон продолжает сохранять там свое якобы законное присутствие", — сказал собеседник агентства.

По его словам, ИГ* может использовать пленников в своих дальнейших операциях.

*Террористическая организация, запрещенная в России.