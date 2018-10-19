Вучич надеется, что США поймут неприятие Сербией создания армии в Косово

БЕЛГРАД, 19 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич высказал заместителю помощника госсекретаря США Мэттью Палмеру надежду, что Вашингтон поймет неприятие Белградом формирования армии самопровозглашенной республики Косово.

Депутаты парламента самопровозглашенной республики в четверг подавляющим большинством голосов в первом чтении приняли пакет законов о трансформации Сил безопасности Косово (СБК) в Вооруженные силы. Представители партии нацменьшинства "Сербский список" перед голосованием покинули зал заседаний. Премьер самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай заявил, что решение косовского парламента о создании полноценной армии является важнейшим шагом на пути к НАТО.

Представитель Госдепа в пятницу провел разговор за закрытыми дверями с сербским президентом, после чего они сделали заявления для СМИ.

"Мы просим американских партнеров понять позицию Сербии, раз уж не можем объяснить албанцам, к каким ущербу и трагедии это может привести", — заявил журналистам Вучич.

Он отметил, что косовские власти не начали бы трансформацию СБК в вооруженные силы без поддержки США.

"Нас беспокоит, что когда спрашиваю американских партнеров, на чем основывается правовая возможность формирования так называемой армии Косово, ответ всегда заключается в том, что она основывается на том, что Косово — независимое и суверенное государство и имеет право формировать собственную армию согласно своей конституции", — отметил сербский лидер.

В свою очередь, Палмер указал, что "США поддерживают сложный процесс трансформации", который, по его словам, должен помочь "поддержанию мира и стабильности в регионе".

Приштина не имела своей армии. Против ее создания активно выступает официальный Белград, ссылаясь на резолюцию 1244 Совбеза ООН об урегулировании в Косово и Метохии.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.