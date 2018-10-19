Участники АСЕМ обсудили Сирию, Ближний Восток и Украину

БРЮССЕЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Участники саммита АСЕМ обсудили в Брюсселе пути укрепления сотрудничества по вопросам безопасности, в том числе по Сирии, Ближнему Востоку и Украине, говорится в одобренном в пятницу заявлении председателя форума.

"Лидеры также обменялись мнениями о путях развития и укрепления сотрудничества по вопросам мира и безопасности, представляющих взаимный интерес, включая Афганистан, Сирию, Ближний Восток и Северную Африку, Украину (резолюция 2202 Совета Безопасности ООН)", — говорится в заявлении.