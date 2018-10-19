КИШИНЕВ, 19 окт — РИА Новости. Массовые обыски, в том числе в мэрии Кишинева, по делу о коррупции в области строительства завершились, задержаны шесть человек, еще 19 получили статус подозреваемых, сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

"Двадцать пять человек, из которых 3 — сотрудники генерального управления архитектуры, урбанизма и земельных отношений мэрии Кишинева, а также 22 посредника и получателя услуг от чиновников, были доставлены в НАЦ для дачи показаний после того, как в их домах и рабочих кабинетах прошли обыски. Из общего числа подозреваемых, шесть человек были задержаны на 72 часа… Это замглавы управления, два его подчиненных, один технический эксперт и два посредника".

В ведомстве отметили, что чиновников из мэрии подозревают в создании преступной схемы, которая позволяла оформлять документы, необходимые для выполнения строительных работ. Они выдавали через посредников разрешения на строительство, реконструкцию, перепланировку зданий, разработку проектов, а также подписывали протоколы о приеме готовых объектов.

По данным следствия, за эти услуги подозреваемые получали крупные денежные суммы. За время расследования были документально подтверждены десятки подобных случаев. Задержанных подозревают в пассивной коррупции и превышении служебных полномочий. Следственные мероприятия продолжаются, чтобы выявить всех участников схемы. добавили в ведомстве.