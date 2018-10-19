Посольство России в Норвегии оформляет документы для возвращения Бочкарева

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Посольство РФ в Норвегии подтверждает освобождение сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева из-под стражи, оформляет документы для его возвращения в Россию, заявили в пятницу в российской дипмиссии в Осло.
"Подтверждаем освобождение российского гражданина М.А.Бочкарёва. Оказываем консульскую помощь, оформляем документы для его возвращения на территорию Российской Федерации", — говорится в сообщении посольства в Twitter.
Бочкарев был задержан в аэропорту Осло 21 сентября по подозрению в незаконном сборе информации. В пятницу стало известно, что полиция безопасности Норвегии PST отозвала апелляцию на его арест. Бочкарев скоро будет отпущен, заявила РИА Новости адвокат Хеге Аакрэ.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в дипмиссии России в Осло ожидают прибытия Бочкарева, после встречи он вылетит на родину.
19.10.2018 Комментарий Посольства России в Норвегии об освобождении М.А.Бочкарёва— Russian Embassy, NO (@RusEmbNo) 19 октября 2018 г.
Подтверждаем освобождение российского гражданина М.А.Бочкарёва. Оказываем консульскую помощь, оформляем документы для его возвращения на территорию Российской Федерации. pic.twitter.com/YqbtHX4pgB
Суд Осло не продлил в четверг арест Бочкарева из-за отсутствия дополнительных оснований и доказательств для подозрений в его адрес.