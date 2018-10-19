Посольство России в Норвегии оформляет документы для возвращения Бочкарева

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Посольство РФ в Норвегии подтверждает освобождение сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева из-под стражи, оформляет документы для его возвращения в Россию, заявили в пятницу в российской дипмиссии в Осло.

"Подтверждаем освобождение российского гражданина М.А.Бочкарёва. Оказываем консульскую помощь, оформляем документы для его возвращения на территорию Российской Федерации", — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Бочкарев был задержан в аэропорту Осло 21 сентября по подозрению в незаконном сборе информации. В пятницу стало известно, что полиция безопасности Норвегии PST отозвала апелляцию на его арест. Бочкарев скоро будет отпущен, заявила РИА Новости адвокат Хеге Аакрэ.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в дипмиссии России в Осло ожидают прибытия Бочкарева, после встречи он вылетит на родину.

19.10.2018 Комментарий Посольства России в Норвегии об освобождении М.А.Бочкарёва



Подтверждаем освобождение российского гражданина М.А.Бочкарёва. Оказываем консульскую помощь, оформляем документы для его возвращения на территорию Российской Федерации. pic.twitter.com/YqbtHX4pgB — Russian Embassy, NO (@RusEmbNo) 19 октября 2018 г.

Ранее посольство РФ в Норвегии заявляло о надуманном характере и необоснованности задержания Бочкарева. МИД РФ заявлял протест в связи с его задержанием и помещением под арест "по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности". Как сообщали норвежские СМИ, 51-летний россиянин участвовал в семинаре, темой которого был обмен информацией, идеями и опытом между парламентами Европы.

Суд Осло не продлил в четверг арест Бочкарева из-за отсутствия дополнительных оснований и доказательств для подозрений в его адрес.