При падении вертолета на авианосец США пострадали 12 человек, сообщают СМИ

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Двенадцать человек получили ранения в результате крушения американского вертолета MH-60 Seahawk на палубу авианосца "Рональд Рейган" в Филиппинском море, сообщает газета Stars and Stripe со ссылкой на представителя военно-морских сил США Мэтта Найта.

По словам Найта, на борту вертолета находились четыре члена экипажа. Бригада технического обслуживания сейчас оценивает ущерб, который был нанесен вертолету в результате аварии. Авианосец "получил незначительные повреждения", отметил представитель ВМС США.

Ранее сообщалось, что вертолет Sikorsky MH-60 Seahawk упал на палубу авианосца "Рональд Рейган" в Филиппинском море, несколько военнослужащих пострадали. Как говорится в заявлении Седьмого флота ВМС США, воздушное судно "совершило экстренную посадку и потерпело аварию". По данным флота, "военнослужащие, раненные в ходе аварии, находятся в стабильном состоянии, они получили травмы, не представляющие угрозу для жизни". Авианосец возобновил проведение полетов после инцидента. Проводится расследование причин происшествия.