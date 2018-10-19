Во Франции предложили принять закон против насмешек над акцентом

ПАРИЖ, 19 окт – РИА Новости. Депутат от французской президентской партии "Вперед, Республика" Летисия Авиа предлагает внести в законодательства поправки, направленные против лингвистической дискриминации и насмешек над акцентом.
"Говорим ли мы хуже на французском, если у нас есть акцент? Должны ли мы терпеть унижения, если у нас нет стандартных интонаций? Поскольку наши акценты – это наша идентичность, я с моими коллегами из партии "Вперед, Республика", внесла проект закона, который признает глоттофобию (лингвицизм — ред.) источником дискриминации", — сообщила парламентарий на своей странице в Twitter.
В пояснительных документах, которые депутат также выложила на своей странице, отмечается, что акценты, присущие жителям разных регионов Франции — на юге, севере, востоке, в Париже или пригородах – часть идентичности многих французов.