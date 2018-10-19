В Алжире женщинам запретили носить никаб на работе

КАИР, 19 окт — РИА Новости, Маргарита Кислова. Власти Алжира запретили женщинам носить никаб (мусульманская женская одежда, полностью скрывающая лицо) на работе, сообщает сайт арабского телеканала Sky News Arabia.

Отмечается, что запрет касается любой одежды, которая препятствует идентификации личности.

"Государственное управление гражданской службы окончательно запретило ношение на работе никаба и любой одежды, скрывающей личность… Управление призвало служащих соблюдать данный запрет, принятый в общих интересах и отвечающий требованиям безопасности", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, запрет на ношение никаба вызвал неоднозначную реакцию в обществе. В то время как часть населения Алжира активно поддержала решение властей, другая его раскритиковала. Особенно недовольны новыми правилами оказались женщины-учителя государственных школ, настаивающие на своем праве носить мусульманский никаб в классах.