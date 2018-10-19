Француз более десяти лет хранил дома труп отца

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Пожилой француз Андре Арно более десяти лет хранил труп отца в собственной квартире на севере Франции, мумию удалось обнаружить только после смерти Арно-младшего, сообщает издание Courrier Picard.

Инцидент произошел во французском городе Сен-Кантен, департамент Эна. По информации издания, 79-летний Арно-младший скончался в сентябре текущего года.

Спустя некоторое время квартиру усопшего посетил его двоюродный брат, который и обнаружил мумифицированное тело Феликса Арно. По данным издания, Арно-старший умер более 10 назад, однако тогда о его кончине ответственным органам никто не сообщил.

В местных правоохранительных органах уточнили, что смерть обоих мужчин наступила в результате естественных причин.