ЦИК Латвии утвердил результаты выборов в парламент

Избиратели голосуют на избирательном участке в Огре во время парламентских выборов в 13-й Сейм Латвии. 6 октября 2018

Избиратели голосуют на избирательном участке в Огре во время парламентских выборов в 13-й Сейм Латвии. 6 октября 2018

РИГА, 19 окт – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Латвии утвердила результаты выборов в Сейм (парламент) республики, победителем стала партия "Согласие", которая защищает интересы русскоязычного населения страны, сообщает пресс-служба ЦИК в пятницу.

"Центральная избирательная комиссия Латвии в пятницу утвердила окончательные результаты выборов в Сейм республики", — говорится в сообщении.

"Согласие" набрало 19,8% голосов и получило 23 кресла в Сейме. По 16 кресел получили партия KPV LV с 14,25% и Новая консервативная партия с 13,59%. По 13 мест в парламенте досталось партии "Движение За!" (12,04%) и Национальному объединению "Все — Латвии" (11%). Также 11 мест получил Союз зеленых и крестьян, набравший 9,91%, а партия "Новое Единство (ранее "Единство") набрала 6,69% и получила 8 кресел.

Выборы в Сейм Латвии состоялись 6 октября.