Силовики более 150 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (171)

ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Украинские силовики более 150 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 170 мин, заявил в пятницу журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"За неделю зафиксирован 151 факт нарушения режима прекращения огня украинскими боевиками. По районам 24 населенных пунктов республики противник выпустил 170 мин калибром 120 и 82 миллиметра", — сказал Басурин.

Он добавил, что в результате обстрелов повреждения получили 16 домов и хозяйственных построек.