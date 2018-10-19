В Еврокомиссии назвали положения бюджета Италии "беспрецедентными"

РИМ, 19 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Руководство Евросоюза выступило с критикой проекта бюджета Италии, назвав "беспрецедентным" отклонение его параметров от норм европейского регламента.

В четверг вице-председатель ЕК, еврокомиссар по вопросам евро Валдис Домбровскис и еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Пьер Московиси направили итальянским властям письмо, в котором озвучили претензии к итальянскому бюджету. Его описание официальный Рим передал в Еврокомиссию 15 октября.

В письме еврокомиссары сообщают, что хотят обсудить "причины, по которым Италия планирует "явно и значительно отклониться от рекомендаций Евросоюза в рамках пакта стабильности и роста". Отмечается, что проект предусматривает рост чистых первичных государственных расходов на 2,7%, что превышает рекомендованный уровень на 0,1%.

"Фискальная экспансия (то есть увеличение бюджетных расходов — ред), установленная на уровне 1%, тогда как Еврокомиссия призывала к их сокращению, а также отклонение от запланированных целей (вплоть до 1,5% от ВВП) являются беспрецедентными в истории пакта стабильности", — говорит в письме, опубликованном в пятницу в ведущих итальянских газетах.

Московиси и Домбровскис напоминают, что с долгом в размере 130% ВВП и с учетом текущих прогнозов — Италия рискует не соблюсти обязательства по сокращению госдолга, принятые странами ЕС. В связи с этим еврокомиссары отмечают, что могут пересмотреть положения майского доклада о финансовом положении Италии, в котором динамике ее экономике и действия прежнего итальянского правительства была дана в целом положительная оценка.

Письмо министру экономику Италии Джованни Триа в Рим фактически доставил сам Московиси. Выступая в четверг вечером на одном из итальянских телеканалов, он подчеркнул, что этим посланием европейские власти просят Италию, чтобы документ, определяющий основные положения госбюджета, соответствовал европейским правилам. "Уровень дефицита не может быть на уровне 2,4%, как и отклонение структурного дефицита в полтора процента. Это невозможно. Мы просим это исправить", — сказал Московиси. Еврокомиссия ожидает ответа от Италии до 22 октября.

Ранее правительство Италии достигло договоренности о параметрах будущего бюджета, который будет сверстан с дефицитом 2,4% от ВВП. Пакт стабильности и роста обязывает страны Евросоюза иметь дефицит бюджета не более 3% ВВП. Вместе с тем, Италия имеет второй (131,8%) по величине после Греции государственный долг по отношению к ВВП. Он вырос до исторического максимума и составляет 2,3 триллиона евро, сообщал центральный банк страны в июне текущего года.

В Евросоюзе существует Пакт стабильности и роста, который лимитирует, в частности, размер дефицита бюджета страны ЕС. Если эта норма не выполняется, в отношении такого государства может быть начата процедура принудительного снижения дефицита.