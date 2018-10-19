Антимонопольный комитет Украины разрешил продажу завода Порошенко

КИЕВ, 19 окт – РИА Новости. Антимонопольный комитет Украины разрешил продажу судостроительного завода "Кузница на Рыбальском", акциями которого владеют президент Украины Петр Порошенко и его бизнес-партнер Игорь Кононенко, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

Ранее пресс-служба судостроительного завода сообщила, что управляющий активами Порошенко фонд договорился о продаже "Кузницы на Рыбальском" украинскому покупателю и ждет разрешения со стороны антимонопольной службы. Как сообщило интернет-издание "theБабель" со ссылкой на источники, судостроительный завод покупает украинский бизнесмен Сергей Тигипко.

"Предоставлено разрешение физическому лицу — гражданину Украины (опосредованно через компанию "Евинз Лимитед" (г. Никосия, Кипр) на приобретение акций ЗАО "Завод "Кузница на Рыбацком", — говорится в сообщении.

Завод " Кузница на Рыбальском" специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, морозильных рыболовных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонте.