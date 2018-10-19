В ЛНР обвинили Киев в переброске танков и РСЗО "Град" в Донбасс

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (171)

ЛУГАНСК, 19 окт — РИА Новости. Украинские силовики наращивают количество вооружения и техники у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Нашей разведкой зафиксированы факты перемещения техники и вооружения для усиления украинских подразделений", — рассказал Марочко.

Он уточнил, что в подконтрольном украинским силовикам населенном пункте Новотошковское у линии соприкосновения в Донбассе в зоне ответственности 14 бригады ВС Украины отмечено прибытие шести реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град", десяти танков Т-72 и двенадцати БМП-1. В населенном пункте Попасная отмечено прибытие восьми танков Т-72.

"Основное количество украинской военной техники и вооружения, находящегося на линии соприкосновения, регулярно отражается и в ежедневных официальных отчетах ОБСЕ", — добавил Марочко.