Пассажиры аргентинской авиакомпании пострадали из-за турбулентности

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Пятнадцать пассажиров самолета крупнейшей аргентинской авиакомпании Aerolíneas Argentinas пострадали из-за сильной турбулентности во время полета, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте авиаперевозчика.

Как говорится в заявлении, инцидент произошел в четверг, когда вылетевший из Майами рейс AR1303 следовал по курсу в Буэнос-Айрес. На борту самолета находились 192 человека. После выхода самолета из зоны турбулентности экипаж воздушного судна начал оказывать помощь пострадавшим.

"В результате сильной турбулентности 15 человек получили легкие травмы, восемь из них направлены на повторное обследование", — отмечается в пресс-релизе.

"По прилету медперсонал авиакомпании предоставил помощь пассажирам, которые получили ушибы в результате резких колебаний самолета", — сообщается в пресс-релизе. Газета Mundo сообщила, что авиакомпания начала расследование произошедшего, чтобы выяснить, не совершил ли пилот ошибки при управлении воздушным судном.