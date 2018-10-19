КИЕВ, 19 окт – РИА Новости. Назначенный на Украине постоянный представитель президента Петра Порошенко по Крыму Борис Бабин опроверг информацию о том, что блокирование российского судна "Механик Погодин" угрожает жизни и здоровью экипажа.

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".

Бабин напомнил, что накануне капитан заблокированного танкера "Механик Погодин" обратился к президенту Украины и сообщил, что блокирование судна нарушает права собственности и права человека, с каждым днем все больше угрожает жизни и здоровью команды танкера.

"Ведь экипаж этого судна не ограничен в посещении берега, в списании с борта танкера, к нему не подано никаких правовых претензий", — написал Бабин в Facebook в пятницу, назвав заявление капитана "провокацией". Он также напомнил, что в сентябре была ротация экипажа.

Он отмечает, что никаких жалоб на угрозы жизни и здоровью экипаж не высказывал, в том числе и во время официального визита на судно представителей СММ ОБСЕ. Бабин также напомнил, что также экипаж и судовладелец неоднократно заявляли о надлежащем техническом состоянии танкера, который не создает угрозы окружающей среде.

В сентябре все 12 членов экипажа, включая капитана, российского судна "Механик Погодин", удерживаемого в украинском порту Херсон, вернулись в Россию, их заменили другие сотрудники.

Танкер "Механик Погодин" с 10 августа заблокирован в морском торговом порту Херсон, а попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата. В пресс-службе компании уточнили, что формальная причина — строительство судна в 2011 году финансировала компания АО "ВЭБ-Лизинг", входящая в санкционные списки Украины, но при этом с 2011 года единственным владельцем и распорядителем судна неизменно является компания "В.Ф. Танкер", которая осуществляет его коммерческую эксплуатацию по своему собственному усмотрению.

Кроме того, ранее компания "В.Ф. Танкер" подала иск в суд из-за незаконного, по её мнению, задержания судна. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич потребовал немедленного освобождения российского танкера "Механик Погодин".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении республики Крым и Севастополя в состав России.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".