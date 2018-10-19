Бочкарев в ближайшее время вылетит в Россию, сообщила Матвиенко

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в дипмиссии России в Осло ожидают прибытия сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, после встречи он вылетит на родину.

Бочкарев был задержан в аэропорту Осло 21 сентября по подозрению в незаконном сборе информации. В пятницу стало известно, что полиция безопасности Норвегии PST отозвала апелляцию на его арест. Бочкарев скоро будет отпущен, заявила РИА Новости адвокат Хеге Аакрэ.

"Я постоянно получала и получаю информацию из Норвегии. Насколько мне известно, сейчас за Бочкаревым выехали наши консульские сотрудники. В ближайшее время посол России в Осло ожидает прибытия Михаила Анатольевича в здание дипмиссии. После встречи наш сотрудник вылетит на родину к родным и близким", — сказала Матвиенко журналистам.

Спикер выразила удовлетворение поступившей из российского посольства в Норвегии информацией об освобождении Бочкарева. "С самого первого дня ареста мы утверждали, что все обвинения против нашего коллеги надуманы, а дело сфабриковано", — подчеркнула она.

По словам Матвиенко, для восстановления справедливости в отношении гражданина России была проведена огромная работа по линии МИД, межпарламентской дипломатии. "Могу только приветствовать отзыв норвежскими властями апелляции на вчерашнее решение суда. Уверена, что и впредь исключительно здравый смысл будет определять отношения между нашими странами", — заключила парламентарий.

Ранее посольство РФ в Норвегии заявляло о надуманном характере и необоснованности задержания Бочкарева. МИД РФ заявлял протест в связи с его задержанием и помещением под арест "по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности". Как сообщали норвежские СМИ, 51-летний россиянин участвовал в семинаре, темой которого был обмен информацией, идеями и опытом между парламентами Европы.

Суд Осло не продлил в четверг арест Бочкарева из-за отсутствия дополнительных оснований и доказательств для подозрений в его адрес.