В Китае работница торгового центра упала в бассейн с голодными акулами

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Сотрудница торгового центра в городе Цзясин провалилась в декоративный бассейн с лимонными акулами, сообщает Metro.

Резервуар был открыт, поскольку работники молла собирались покормить питомцев. Сообщается, что женщина опаздывала на совещание и хотела сократить путь, но не заметила препятствия и упала.

На помощь коллеге пришли сотрудники службы безопасности. Они запрыгнули в бассейн и вытащили ее. Женщина не пострадала.

Лимонные акулы весят около 180 килограммов и могут достигать более трех метров в длину. Представители этого вида могут быть опасными для человека.