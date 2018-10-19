Адвокат заявил о скором освобождении Бочкарева

СТОКГОЛЬМ, 19 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Сотрудник аппарата Совета Федерации РФ Михаил Бочкарев, задержанный в аэропорту Осло 21 сентября по подозрению в незаконном сборе информации, скоро будет отпущен, заявил РИА Новости адвокат Хеге Аакрэ.

"Его скоро отпустят. Да, полиция отозвала апелляцию", — сказал адвокат.

Прошедший в четверг суд Осло не продлил арест Бочкарева из-за отсутствия дополнительных оснований и доказательств для подозрений в его адрес. Полиция безопасности сразу после суда обжаловала решение в апелляционном суде Норвегии. Именно эту апелляцию она и отозвала в пятницу.

Михаил Бочкарев находился в Осло на международной конференции по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации и прошедшей в норвежском парламенте.

Посольство РФ в Норвегии сразу же после задержания россиянина заявило, что считает, что задержание и арест гражданина РФ в Норвегии носит надуманный характер и необоснованно.

Прошедший семинар касался вопросов дигитализации, в нем приняли участие 79 человек из 34 стран, которые работают в системе администрации парламентов.