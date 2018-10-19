В Норвегии полиция отозвала апелляцию на арест Бочкарева

СТОКГОЛЬМ, 19 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Полиция безопасности Норвегии PST сообщила, что отозвала апелляцию на арест сотрудника аппарата Совета Федерации РФ Михаила Бочкарева, задержанного в аэропорту Осло 21 сентября по подозрению в незаконном сборе информации.

"Полиция PST решила отозвать апелляцию, касающуюся россиянина, которого задержали 21 сентября после его участия в конференции в стортинге (парламент). Он будет сегодня освобожден", — говорится в сообщении полиции в своем аккаунте Twitter.

Прошедший в четверг суд Осло не продлил арест Бочкарева из-за отсутствия дополнительных оснований и доказательств для подозрений его в адрес. Полиция безопасности сразу же по его окончании сообщила об обжаловании решения, направив его в апелляционный суд Норвегии. Именно эту апелляцию она и отозвала.