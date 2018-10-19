Южная Корея хочет увеличить число учений морской пехоты с США в 2019 году

Южнокорейские морские пехотинцы во время совместных учений с США в Пхохане. Архивное фото.

Южнокорейские морские пехотинцы во время совместных учений с США в Пхохане. Архивное фото.

ТОКИО, 19 окт – РИА Новости. Командование морской пехоты Южной Кореи заявило о планах увеличить число совместных с США учений в 2019 году, сообщает агентство Ренхап. © AP Photo / Wong Maye-E КНДР и Южная Корея начнут военные переговоры на генеральском уровне

Как заявили представители командования в ходе парламентской инспекции в пятницу, в следующем году планируется провести 24 маневра "с целью повышения боеготовности".

В текущем году на фоне потепления межкорейских отношений и начала переговоров между КНДР и США число совместных американо-южнокорейских учений морской пехоты было сокращено с изначально планируемых 19 до 11. Годом ранее было проведено 17 маневров, в 2016 году – 14 учений.

Ранее в сентябре состоялся третий в этом году межкорейский саммит с участием лидеров Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына. По итогам встречи они подписали совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соглашение в военной области.

Согласно тексту совместного заявления, КНДР пообещала закрыть свой ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбёне. Кроме того, Сеул и Пхеньян договорились прекратить крупномасштабные артиллерийские учения и военные полеты близ демилитаризованной зоны для предотвращения инцидентов, вывести военных из ДМЗ и разоружить персонал пограничного пункта Пханмунджом, а также создать в приграничных районах Желтого и Японского морей 80-километровую зону, где не будут проводиться военные учения.