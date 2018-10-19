Обвиняемый в убийстве болгарской журналистки заявил, что раскаивается

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве болгарской тележурналистки Северин Красимиров заявил журналистам в пятницу, что не может поверить, что мог совершить такое злодеяние, и очень раскаивается, сообщает телеканал Nova.

"Не могу поверить, что я это сделал. Я сожалею, я виновен", — сказал обвиняемый журналистам перед началом судебного заседания о продлении его задержания в городе Русе.

Он также заявил, что примет любое наказание, даже пожизненное заключение. Красимиров вновь заявил, что перед нападением на девушку употреблял на вечеринке много алкоголя и наркотики, из-за чего практически ничего не помнит.

Накануне прокурор предъявил ему официальные обвинения в изнасиловании и жестоком преднамеренном убийстве, мужчина пожелал остаться под стражей, так как опасается за свою жизнь. Предъявлению обвинений предшествовал четырехчасовой допрос, детали которого пока не раскрываются.

Административный директор и ведущая регионального телеканала TVN 30-летняя Виктория Маринова была убита 6 октября в городе Русе на севере Болгарии. Следствие считает, что убийство, возможно, связано с журналистским расследованием, которое она проводила. Последней темой, над которой работала Маринова, был так называемый GPGate — скандал вокруг хищения средств фондов Европейского союза.

Хотя правоохранительные органы сообщили, что нападение на девушку, скорее всего, было спонтанным и не было связано с ее профессиональной деятельностью, следствие не исключает ни одной из версий.

Подозреваемый в убийстве Мариновой был задержан в Германии, куда он бежал после совершения преступления. Экстрадиция мужчины на родину была санкционирована высшим земельным судом в Целле (земля Нижняя Саксония), в эту среду его вернули на родину.