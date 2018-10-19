Обвиняемый в убийстве болгарской журналистки заявил, что раскаивается

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве болгарской тележурналистки Северин Красимиров заявил журналистам в пятницу, что не может поверить, что мог совершить такое злодеяние, и очень раскаивается, сообщает телеканал Nova.
Он также заявил, что примет любое наказание, даже пожизненное заключение. Красимиров вновь заявил, что перед нападением на девушку употреблял на вечеринке много алкоголя и наркотики, из-за чего практически ничего не помнит.
Накануне прокурор предъявил ему официальные обвинения в изнасиловании и жестоком преднамеренном убийстве, мужчина пожелал остаться под стражей, так как опасается за свою жизнь. Предъявлению обвинений предшествовал четырехчасовой допрос, детали которого пока не раскрываются.
Хотя правоохранительные органы сообщили, что нападение на девушку, скорее всего, было спонтанным и не было связано с ее профессиональной деятельностью, следствие не исключает ни одной из версий.
Подозреваемый в убийстве Мариновой был задержан в Германии, куда он бежал после совершения преступления. Экстрадиция мужчины на родину была санкционирована высшим земельным судом в Целле (земля Нижняя Саксония), в эту среду его вернули на родину.