Во Львовской области пьяный мужчина взорвал фонтан

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости. Местный житель в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату в фонтан в городе Бобрка Львовской области, в результате чего фонтан был частично разрушен. Никто из местных жителей, как и сам бросавший гранату, не пострадал, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Полиция завела уголовное дело по статье "хулиганство", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы. Мужчину задержали, вскоре суд изберет для него меру пресечения.