Роспотребнадзор предупредил о лихорадке Западного Нила в Европе

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор предупреждает о лихорадке Западного Нила в Европе, которой за последний год заболели более 1,3 тысячи человек и более 140 умерли, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

"По данным Европейского центра по предупреждению и контролю заболеваний (ECDC), за 2018 год на 4 октября от стран Евросоюза получены следующие данные о заболеваемости лихорадкой Западного Нила: всего – 1317 случаев, из них в Италии – 495, Греции – 283, Румынии – 256, Венгрии – 197, Хорватии – 45, Франции – 16, Австрии – 15, Болгарии – 6, Словении – 3, Чехословакии – 1. В соседних с Евросоюзом странах зарегистрировано 350 случаев в Сербии, 81 в Израиле и 3 в Косово", — говорится в сообщении.

Сообщается, что за этот же период зарегистрировано 142 смертельных случая, включая 36 в Италии, 36 в Румынии, 34 в Греции, 32 в Сербии, по одному погибшему в Болгарии, Чехии и Венгрии.

"Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок", — добавляется в сообщении.

Согласно сообщению, у ветеринара, работавшего с телом дикой совы, найденной мёртвой в районе Эберсберга (земля Бавария), через три дня после появились симптомы гриппа, сыпь, а спустя ещё неделю – лихорадка. Ранее (14 сентября) сообщение о выделении вируса лихорадки Западного Нила из тканей дикой совы из Баварии поступило из Германии во Всемирную организацию здоровья животных (OIE). Причиной заболевания, по мнению специалистов, явилась возможная передача вируса через слизистые оболочки глаз или порез руки во время аутопсии больной птицы.

Лихорадка Западного Нила переносится комарами. Вирус может привести к осложнениям в центральной нервной системе, а именно энцефалиту, менингиту или параличу. Симптомами лихорадки Западного Нила являются лихорадочное состояние, головная боль, усталость, боль в мышцах, тошнота, рвота, иногда сыпь и увеличение лимфатических узлов. Если не обратиться вовремя за медицинской помощью, то возможен летальный исход.

Инкубационный период до 3-х недель. Лечение симптоматическое, вакцина не разработана.