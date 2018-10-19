Силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Украинские силовики 19 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

С 29 августа в Донбассе действует согласованное контактной группой по урегулированию конфликта в регионе "школьное" перемирие. Накануне представительство ДНР в СЦКК сообщило о 26 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 19 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из гранатометов, вооружения БМП, зенитных установок и стрелкового оружия. В результате обстрелов в Горловке и Ясиноватой повреждены два дома и автомобиль.

"Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 212 единиц", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.