Три моряка с иранского судна на Каспии умерли из-за отравления

БАКУ, 19 окт – РИА Новости. Азербайджанские пограничники в пятницу спасли членов экипажа иранского сухогруза "Назмехр" на Каспии, запросивших помощь в связи с массовым отравлением находившихся на борту моряков, трое из них позднее скончались в больнице.

Ранее в государственную пограничную службу Азербайджана поступило сообщение от государственного морского агентства о том, что экипаж иранского сухогруза "Назмехр" запросил неотложную помощь в связи с массовым отравлением моряков, находившихся на борту судна. Корабль находился на расстоянии 21 мили от острова Пираллахы и следовал по маршруту Актау-Баку.

"Сторожевой корабль береговой охраны погранслужбы, несмотря на неблагоприятные для плавания условия, был отправлен на помощь", — сообщили РИА Новости в Госпогранслужбе Азербайджана.

Уточняется, что примерно в 00.30 (23.30 мск) пограничники добрались до сухогруза и обнаружили на борту семь членов экипажа в тяжелом состоянии, им была оказана первая медицинская помощь. Затем корабль отправился в направлении Абшеронского порта. "Для оказания помощи пострадавшим были привлечены бригады врачей", — добавили в ведомстве.

В пресс-службе Минздрава Азербайджана РИА Новости сообщили, что трое из семи иранских моряков с сухогруза "Назмехр", спасенных азербайджанскими пограничниками, скончались в больнице.

"Остальные иранские моряки в настоящее время находится под наблюдением врачей", — уточнили в минздраве.