В Киеве массово лопнули трубы после подачи горячей воды

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Киеве после возобновления работы котельных и подачи горячей воды лопнули трубы. Об этом сообщил заместитель главы администрации украинской столицы Петр Пантелеев на своей странице в Facebook.
По словам чиновника, в столице зафиксировали более 300 прорывов, по всему городу работают 34 восстановительные бригады.
Пантелеев пообещал, что власти столицы постараются "максимально оперативно" восстановить подачу горячей воды горожанам.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о необходимости отказа от централизованного горячего водоснабжения города. По его мнению, городу приходится тратить слишком много средств на то, чтобы нагревать и транспортировать воду, а также содержать теплосети.
В Киеве практически все лето отсутствовала горячая вода. Причиной стали долги "Киевтеплоэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украина".