В Киеве массово лопнули трубы после подачи горячей воды

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Киеве после возобновления работы котельных и подачи горячей воды лопнули трубы. Об этом сообщил заместитель главы администрации украинской столицы Петр Пантелеев на своей странице в Facebook.

По словам чиновника, в столице зафиксировали более 300 прорывов, по всему городу работают 34 восстановительные бригады.

"Получаем трубопроводы в таком состоянии, меняем", — написал чиновник, приложив к посту фотографии, демонстрирующие плачевное состояние киевской системы водоснабжения.

Пантелеев пообещал, что власти столицы постараются "максимально оперативно" восстановить подачу горячей воды горожанам.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о необходимости отказа от централизованного горячего водоснабжения города. По его мнению, городу приходится тратить слишком много средств на то, чтобы нагревать и транспортировать воду, а также содержать теплосети.

В Киеве практически все лето отсутствовала горячая вода. Причиной стали долги "Киевтеплоэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украина".