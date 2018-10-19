ТОКИО, 19 окт — РИА Новости. Япония предпочитает не вспоминать о подписании с СССР Совместной декларации 1956 года, 62-я годовщина которой отмечается в пятницу, сообщил РИА Новости эксперт-русист из токийского Университета Софии Тосихико Уэно.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора между двумя странами.
"Я думаю, дело в том, что правительство и консерваторы в МИД опасаются, что в лучшем случае Россия подпишет договор при условии возвращения Хабомаи и Шикотана, но не станет потом обсуждать возвращение двух остальных — Итурупа и Кунашира", — пояснил Уэно.
В худшем случае, как отметил политолог, в Японии думают, что "обещая подписать договор при условии возвращения двух островов Японии, Россия может оттягивать фактическую передачу островов или поставит требование не размещать на них военных баз Сил самообороны Японии или США".
В сентябре на Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ до конца года без всяких условий подписать мирный договор.
"Что касается реального начала реализации проектов совместной хозяйственной деятельности российским бизнесом, то правительство и МИД Японии, если не убедятся, что это не наносит вреда позиции японского правительства, думаю, не будут рады началу совместной хозяйственной деятельности", — ожидает Уэно. Он отметил, что в плане, который обсуждался на переговорах лидеров во Владивостоке 10 сентября, Япония предложила проекты, в частности, в областях аквакультуры, тепличного выращивания помидоров, туризма, и для правительства и МИД важно, чтобы и все это не навредило позиции Японии.