ТОКИО, 19 окт — РИА Новости. Япония предпочитает не вспоминать о подписании с СССР Совместной декларации 1956 года, 62-я годовщина которой отмечается в пятницу, сообщил РИА Новости эксперт-русист из токийского Университета Софии Тосихико Уэно.

"Что касается японского правительства и МИД, особенно его внутренней консервативной группировки, то можно полагать, что о японо-советской Совместной декларации они предпочитают не вспоминать, поскольку в ней говорится о заключении мирного договора при условии передачи островов Хабомаи и Шикотана", — сказал Уэно.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора между двумя странами.

По словам Тосихико Уэно, хотя президент РФ Владимир Путин "с самого начала назвал Совместную декларацию отправной точкой, японское правительство и консерваторы в МИД испытывают беспокойство".

"Я думаю, дело в том, что правительство и консерваторы в МИД опасаются, что в лучшем случае Россия подпишет договор при условии возвращения Хабомаи и Шикотана, но не станет потом обсуждать возвращение двух остальных — Итурупа и Кунашира", — пояснил Уэно.

В худшем случае, как отметил политолог, в Японии думают, что "обещая подписать договор при условии возвращения двух островов Японии, Россия может оттягивать фактическую передачу островов или поставит требование не размещать на них военных баз Сил самообороны Японии или США".

Для того, чтобы найти новый подход к решению проблемы, лидеры двух стан приняли идею совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, и сейчас обсуждаются конкретные проекты в этом направлении. Однако Япония пытается найти такой способ, чтобы участие в проектах на южных Курилах не противоречило ее основной позиции в том, что острова будто принадлежат ей.

В сентябре на Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ до конца года без всяких условий подписать мирный договор.

"Что касается реального начала реализации проектов совместной хозяйственной деятельности российским бизнесом, то правительство и МИД Японии, если не убедятся, что это не наносит вреда позиции японского правительства, думаю, не будут рады началу совместной хозяйственной деятельности", — ожидает Уэно. Он отметил, что в плане, который обсуждался на переговорах лидеров во Владивостоке 10 сентября, Япония предложила проекты, в частности, в областях аквакультуры, тепличного выращивания помидоров, туризма, и для правительства и МИД важно, чтобы и все это не навредило позиции Японии.