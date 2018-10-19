Участницу "Мисс Земля" из Ливана лишили титула за фото с израильтянкой

Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля в Маниле

Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля в Маниле

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Организаторы конкурса красоты "Мисс Земля" в Ливане лишили титула 26-летнюю модель из Бейрута Сальву Акар из-за совместного фото с участницей из Израиля, сообщает таблоид Daily Mail.

Девушки сфотографировались на финальном этапе "Мисс Земля", который проходит на Филиппинах.

Комментируя инцидент, Акар заявила, что не видела, с кем именно фотографируется, поскольку не надела контактные линзы. Организаторов не устроило это объяснение, так как на израильтянке была лента с надписью названия страны.

В заявлении для прессы руководство ливанского этапа конкурса "Мисс Земля" заявило, что "категорически не поддерживает отношения с Израилем".

Между двумя странами нет дипломатических отношений. Израильские правоохранительные органы называют Ливан "враждебным государством".