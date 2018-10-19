На Украине завели дело в связи с захватом квартиры Максаковой в Киеве

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости. Украинские правоохранители завели дело в связи с захватом в Киеве квартиры оперной певицы и вдовы экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Марии Максаковой, в полицию доставили девять человек, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Киева.

В четверг Максакова сообщила, что в ее в квартиру в Киеве ворвались неизвестные люди. Она также заявила, что подозревает в захвате квартиры бывшего начальника отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области Дениса Панаитова. По ее словам, квартира в Киеве арестована по решению суда и какие-либо манипуляции с ней незаконны.

"Получив сообщение о захвате жилья, правоохранители выехали на место происшествия. В дальнейшем девять человек, которые принимали участие в противоправных действиях, доставили в Шевченковское управления полиции. В настоящее время по данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье 356 УК Украины ("самоуправство")", — говорится в сообщении прокуратуры в Facebook. Санкция статьи предусматривает штраф или арест на срок до трех месяцев.

По данным прокуратуры, в полицию поступило сообщение, что неизвестные взломали дверь и проникли в квартиру, где проживает Максакова. Указывается, что в это время в помещении находился сын певицы и няня, неизвестные сменили на дверях замки и требовали освободить помещение.

Максакова в 2016 году уехала из России на Украину вместе с Вороненковым. Он мотивировал отъезд политическими причинами, в Следственном комитете этот шаг сочли попыткой скрыться от следствия: экс-депутат был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве. Вороненков был убит 23 марта 2017 года в центре Киева.