Суд в Киеве объявил перерыв в рассмотрении дела Януковича до 22 октября

КИЕВ, 19 окт – РИА Новости. Оболонский районный суд Киева в пятницу объявил перерыв до 22 октября в рассмотрении дела в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене, из-за неявки на заседание адвокатов экс-главы государства.
"В заседании объявляется перерыв до 9.00 (совпадает с мск) 22 октября", — сказал председательствующий судья Владислав Девятко, трансляцию ведут украинские телеканалы.
Заседание в пятницу продлилось около 10 минут. Девятко заявил, что адвокаты Януковича подали ходатайство в суд о том, что они поехали в РФ для встречи со своим подзащитным для согласования позиции защиты. Из-за их неявки было принято решение перенести заседание.
Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.