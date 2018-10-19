Суд в Киеве объявил перерыв в рассмотрении дела Януковича до 22 октября

КИЕВ, 19 окт – РИА Новости. Оболонский районный суд Киева в пятницу объявил перерыв до 22 октября в рассмотрении дела в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене, из-за неявки на заседание адвокатов экс-главы государства.

Ранее суд перешел к стадии прений. Уже выступили государственный и один частный адвокаты Януковича. На заседании в пятницу суд должен был предоставить возможность завершить выступление частному адвокату Александру Байдыку. Также суд должен был предоставить Януковичу возможность выступить с заключительным словом, однако о защите было отказано в удовлетворении ходатайства о вызове экс-президента в рамках международной правовой помощи. После этого суд должен был удалиться в совещательную комнату для принятия решения.

"В заседании объявляется перерыв до 9.00 (совпадает с мск) 22 октября", — сказал председательствующий судья Владислав Девятко, трансляцию ведут украинские телеканалы.

Заседание в пятницу продлилось около 10 минут. Девятко заявил, что адвокаты Януковича подали ходатайство в суд о том, что они поехали в РФ для встречи со своим подзащитным для согласования позиции защиты. Из-за их неявки было принято решение перенести заседание.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.