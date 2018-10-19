БАНГКОК, 19 окт – РИА Новости. Гражданин Великобритании и гражданка Канады, оба в возрасте 23 лет, арестованы в "северной столице" Таиланда городе Чиангмае по обвинению в осквернении исторического памятника, сообщает в пятницу Третий национальный телеканал Таиланда.

Молодые мужчина и женщина обвиняются в том, что нанесли граффити на поверхность одной из главных исторических достопримечательностей 700-летнего таиландского города – городских ворот и древнейшего участка городской стены, говорится в сообщении.

В распоряжении обвинения имеется видеозапись акта вандализма с одной из камер наружного наблюдения в районе городских ворот, сообщает телеканал. По таиландскому законодательству вандалам могут грозить тюремные сроки до 10 лет и/или крупные денежные штрафы. То, что надписи наносились на древние стены в ночное время, усугубит их виновность, если она будет доказана в суде, говорится в сообщении.

В момент нанесения надписей на стену молодые люди могли быть в состоянии алкогольного опьянения, сообщает телеканал со ссылкой на местную полицию.