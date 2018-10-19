Главе бывшего правящего блока Малайзии предъявили обвинения в коррупции

БАНГКОК, 19 окт – РИА Новости. Ахмад Захид Хамиди, действующий президент Объединенной малайской национальной организации (ОМНО), бывшего правящего политического блока Малайзии, занимавший до мая 2018 года пост вице-премьера страны, в пятницу был доставлен из камеры временного содержания национальной Антикоррупционной комиссии, арестовавшей его накануне, в суд Куала-Лумпура, где ему были предъявлены обвинения в коррупции, сообщает интернет-версия газеты The Star.

Бывшего вице-премьера обвиняют в 27 эпизодах отмывания денег, 10 эпизодах злоупотребления доверием и восьми эпизодах получения взяток. Политик отказался признать себя виновным и объявил, что будет защищаться в суде по всем пунктам обвинений, после чего суд принял решение о его временном освобождении под денежный залог, сообщает издание.

Ахмад Захид Хамиди, бывший вице-премьер и президент ОМНО, сменивший после поражения на выборах в мае 2018 года на этом посту бывшего премьер-министра Наджиба Разака, который также находится сейчас под следствием по обвинениям в коррупции, за последние месяцы был допрошен Антикоррупционной комиссией шесть раз, причем каждый допрос длился по восемь часов. После допроса в четверг он был арестован в здании комиссии, напоминает газета.

В мае 2018 года в результате всеобщих парламентских выборов в Малайзии было прервано 60-летнее правление ОМНО, правившей в стране с момента обретения независимости от Великобритании. Решающую роль в победе оппозиции во главе с ветераном малайзийской политики 93-летним Махатхиром Мохамадом сыграл международный коррупционный скандал вокруг государственного инвестиционного фонда 1MDB, созданного в период правления ОМНО во главе с премьером Наджибом Разаком, из которого, по версии следствия, в течение нескольких лет было похищено более 4,5 млрд долларов.

Следствие по делу 1MDB, начавшееся еще в период правления кабинета Наджиба Разака, было прекращено под давлением его правительства в 2018 году перед началом избирательной кампании, и возобновлено после выборов, сразу после поражения бывшего правящего. В настоящее время экс-премьер Наджиб Разак, его жена Росма Мансор и большая группа чиновников предыдущего правительства арестованы и находятся под следствием.