МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Сети высмеяли информацию о планах Вашингтона передать Украине старые фрегаты типа Oliver Hazard Perry, в комментариях к новости многие пользователи скептически отнеслись к этой идее и раскритиковали практику Киева принимать на вооружение устаревшую иностранную технику.

Ранее "Украинский милитаристский портал" со ссылкой на собственные источники сообщил, что военный атташе посольства США в Киеве предложил передать ВМС Украины американские фрегаты типа Oliver Hazard Perry.

"Я думаю, что продадут Украине старые консервы как новые, или наши так сделают, что заплатили как за новые", — написал Юрий Шпитко.

"Здесь нет ничего замечательного, тем более великолепного. Кораблям 50 лет, и Пентагон не желает платить американцам за их утилизацию", — заметил Юрий Токарчук.

"Вот уже и металлолом продают Украине, а там сжиженный газ на очереди", — заявил Игорь Иванов.

"Лапшу навешали аборигенам", — написал Павел Кашутин.

"Наши в раздумьях, а как откат получить?", — сыронизировал Василь Шепель.

Американские корабли могут быть переданы в рамках программы по продаже другим государствам неиспользуемой военной техники и имущества.

Фрегаты Oliver Hazard Perry строились с 1970-х годов, последний из них вывели из состава флота США в 2015 году. Корабли этого типа все еще служат в ВМС ряда стран, в частности, Турции, Австралии и Египта.

В сентябре Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера класса Island. На торжественной церемонии в американском Балтиморе присутствовал президент Украины Петр Порошенко.