В Германии рассказали о британском "ответе" на танк "Армата"

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Великобритания представила ответ на российский танк "Армата" — прототип нового танка "Черная ночь", который разработан на основе боевой машины Challenger 2, об этом сообщает немецкий журнал Focus.
В начале октября британский оборонный концерн BAE Systems представил прототип "Черной ночи", возможной версии обновленного Challenger 2, указано в материале. Разработчики планируют улучшить его боевые качества в ночное время суток при помощи системы ночного видения и установки нового комплекса защиты, который будет распознавать и ликвидировать угрожающие машине противотанковые ракеты, пишет журнал.
При этом, как отмечает Focus, новое орудие для танка создавать пока что не планируется, хотя его основное вооружение считается устаревшим и есть сомнения в том, что оно способно пробить лобовую броню "Арматы".
В 2016 году на выставке Eurosatory концерн Rheinmetall представил более мощную пушку калибра 130 мм, однако есть опасения, что орудие длиной более шести метров не поместится в башню Challenger 2.
Основной боевой танк Т-14 "Армата" — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Работы по его созданию были открыты в 2010 году. Танк оснащен 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А82 (с возможностью установки 152-миллиметровой 2А83) с дистанционным полностью цифровым управлением.
За мощной лобовой броней находится изолированная бронекапсула с экипажем, которая дает возможность танкистам остаться в живых даже при прямом попадании в башню и возгорании боекомплекта. Танк может выдержать лобовое попадание большинства современных и перспективных типов противотанковых снарядов и ракет.