Дочь Буша-младшего рассказала о призраках в Белом доме

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Дочь 43-го президента США Джорджа Буша-младшего Дженна Буш-Хагер заявила, что в Белом доме водятся призраки. Об этом, как пишет издание Huffington Post, она заявила в шоу на телеканале NBC.

По словам женщины, однажды ночью из камина в одной из комнат Белого дома, которую она делила со своей сестрой Барбарой, раздалась музыка 1920-х годов. "Я запрыгнула на кровать к Барбаре, мы обе не спали", — говорит она. "Мы обсудили это между собой. Но они пришли с добрыми намерениями. Это были дружелюбные призраки", — сказала Буш-Хагер.

Через неделю история повторилась, но на этот раз, по ее словам, из камина донеслось оперное пение.

Буш-Хагер утверждает, что рассказала об этом знакомому, который работал в Белом доме. Тот ничуть не удивился и ответил ей: "Ох, Дженна, если я расскажу, что слышал, ты не поверишь".

Дженна Буш (в настоящее время Дженна Уэлч Хагер — по мужу) родилась 25-го ноября 1981-го года в городе Даллас штата Техас, в США — в семье Джорджа и Лоры Буш. У нее есть сестра близнец, Барбара. Начальное образование получила в Техасе, затем обучалась в Техасском университете получив степень по английскому языку. 29 апреля 2001 года была обвинена в употреблении алкоголя, не достигнув 21 года, затем с ней был также инцидент при использовании поддельных документов при попытке приобрести алкоголь. С 10 мая 2008 года Дженна замужем за политиком Генри Хагером. У супругов есть две дочери — Маргарет Лора Хагер и Поппи Луиз Хагер.