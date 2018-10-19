Россия обжаловала решение ЕСПЧ о выплате участницам Pussy Riot

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Министерство юстиции РФ обжаловало решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате более 37 тысяч евро в пользу участниц панк-группы Pussy Riot, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Постановление Европейского суда по правам человека "Алехина и другие против России", вынесенное в июле 2018 года, обжаловано властями РФ в установленном порядке", — информирует министерство.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что РФ нарушила ряд положений Европейской конвенции по правам человека в отношении участниц панк-группы Pussy Riot, и предписал взыскать с властей РФ более 37 тысяч евро в их пользу (по 16 тысяч евро в пользу Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой, в пользу Екатерины Самуцевич — 5 тысяч евро). Кроме того, суд обязал выплатить еще 11 760 евро для покрытия судебных расходов.

Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен. Полиция задержала трех участниц акции — Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич. Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил их к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Мосгорсуд в октябре того же года изменил Самуцевич наказание на условное. В декабре 2013 года Толоконникова и Алехина были освобождены из колоний в связи с амнистией, приуроченной к 20-летию Конституции РФ.