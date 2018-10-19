Партия трудящихся просит суд в Бразилии снять Болсонару с выборов

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Партия трудящихся, представитель которой Фернанду Аддад претендует на пост президента Бразилии, подала жалобу в Высший электоральный суд страны с требованием снять с выборов кандидата от правой Социал-либеральной партии Жаира Болсонару, сообщает портал UOL.

Ранее бразильские СМИ сообщали, что близкие к Болсонару бизнесмены заключили контракт с технологическими компаниями для распространения в группах мессенджера Whatsapp сотен тысяч сообщений, которые могли повлиять на результаты первого тура президентских выборов.

"Это демонстрирует ясную практику злоупотребления своими экономическими возможностями, чтобы вызвать неравновесие сил на выборах", — говорится в иске. В связи с этим Партия трудящихся просит суд запретить Болсонару занимать выборные должности в течение восьми лет.

Сам Болсонару, который считается фаворитом президентской гонки, отрицает свою причастность к нарушениям.

"Я не могу контролировать какого-нибудь предпринимателя, который делает это из симпатии ко мне. Я знаю, что это нарушает законодательство, но я не могу знать об этом и принять меры", — приводит слова политика портал Antagonista.

Второй тур выборов пройдет 28 октября. Первый тур всеобщих выборов состоялся 7 октября. Жители выбирали президента, губернаторов и парламентариев. По итогам обработки 99,99% во второй тур вышли Болсонару с 46% и Аддад, получивший 29,3%.