Максакова сообщила о захвате неизвестными ее квартиры в Киеве

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Оперная певица Мария Максакова, вдова убитого экс-депутата Государственной думы Дениса Вороненкова, сообщила, что неизвестные люди взломали дверь ее киевской квартиры и просят проживающего там сына артистки Ивана и его няню покинуть помещение, слова певицы приводит издание "Гордон".

"Мне позвонила няня и сообщила, что в квартиру, где я живу, ломают дверь. Прямо сейчас дверь уже взломана, 15 человек стоят в коридоре и требуют собирать вещи. Полицию вызвали", — заявила Максакова и добавила, что после этого решила сама отправиться в украинскую столицу.

До этого Максакова рассказывала об угрозах, которые поступают ей со стороны "украинских патриотов".

Ранее информированный источник рассказал РИА Новости, что Мария Максакова судится со своим новым мужем Далхатом Халаевым.

Двадцать четвертого сентября артистка подала иск в Пресненский суд Москвы. По словам пресс-секретаря суда Алексея Черникова, она требует признать недействительным договор по продаже квартиры на Краснопресненской набережной. Источник сообщил, что ответчиком по иску является новый муж певицы Халаев.

Максакова — вдова убитого 23 марта 2017 года в центре Киева бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. В 2016 году они переехали на Украину, при этом Вороненков объяснил свой отъезд политическими причинами. Однако в Следственном комитете России такой шаг расценили как попытку скрыться от расследования: экс-депутат был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.