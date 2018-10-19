Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Болтоном

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и советника по нацбезопасности США Джона Болтона, прибывающего в Москву с визитом, готовится, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы действительно ожидаем Болтона в Москве, сейчас готовятся контакты. Его непосредственным партнером является секретарь Совбеза (Николай – ред.) Патрушев. В Совбезе российском также готовятся к этому общению. Будут и другие контакты. Болтон уже не первый раз встречается с помощником по внешней политике Путина (Юрием – ред.) Ушаковым. Наверное, я не могу исключить контакты в МИДе, но также мы готовим возможную встречу с президентом Путиным и мы рассчитываем на то, что эта встреча состоится", — сказал Песков в эфире Первого канала.

Ранее Ушаков заявил, что Болтон посетит Россию 22-23 октября, проведет встречи с Патрушевым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, договоренности о встрече с президентом России пока нет. Американская сторона пока не подтверждает ни даты визита Болтона, ни планируемые встречи.