Правый кандидат в президенты Бразилии решил не участвовать в дебатах

МЕХИКО, 19 окт – РИА Новости. Ультраправый кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару, раненный в сентябре ножом на предвыборном мероприятии, заявил в четверг, что не будет участвовать в дебатах перед вторым туром выборов.

Ранее лечащие врачи заявили, что участие для Болсонару в дебатах возможно, но все будет зависеть от его решения.

"Мне сообщили, что у меня есть ограничения, но я могу пойти на это приключение — участие в дебатах по два или три часа. Однако это может иметь очень плохие последствия для моего здоровья. Поэтому, принимая во внимание имеющиеся ограничения, учитывая состояние моего здоровья и серьезность произошедшего, я намерен не участвовать в дебатах", — заявил Болсонару в эфире телевидения Globo.

Позднее это подтвердил и Густаву Бебианну — лидер Социально-либеральной партии Бразилии, кандидатом от которой является Болсонару.

Второй тур выборов в Бразилии пройдет 28 октября. Первый тур всеобщих выборов состоялся 7 октября. Жители выбирали президента, губернаторов и парламентариев. По итогам обработки 99,99% во второй тур вышли Болсонару с 46% и кандидат от Партии трудящихся Фернанду Аддад, получивший 29,3%.