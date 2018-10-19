Песков рассказал, есть ли "химия" в отношениях Путина и Трампа

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, есть ли "химия" в отношениях лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Я не знаю насколько химия между главами государств может существовать, она трудно измерима. Никакая химия не заставит президента отступать от своих национальных государственных интересов", — сказал Песков в эфире Первого канала.

В качестве примера он привел дружбу Путина и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

"Даже будучи друзьями в обычной жизни, к примеру, это было между Путиным и Шредером, эти отношения дружбы продолжаются до сих пор. Когда Шредер был канцлером, они достаточно жестко и бескомпромиссно спорили по текущим вопросам", — сообщил Песков.

Он подчеркнул, что дружба не является страховкой от достаточно напряженных иногда переговоров.

"Есть ли химия с Трампом, какие-то особые отношения — не думаю, пока не было возможности. Химия с первого взгляда, любовь с первого взгляда — это другая опера. Путин с Трампом пока не могли почувствовать друг друга. Суть обсуждений, постановка некоторых вопросов в те редкие моменты общения между лидерами России и США не всегда находила свое отражение в реальных действиях, это, конечно, разочаровывает", — добавил Песков.