Венесуэла объявила поверенную в делах Эквадора персоной нон грата

МЕХИКО, 19 окт – РИА Новости. Власти Венесуэлы объявили в четверг персоной нон грата поверенную в делах Эквадора в стране в ответ на высылку Кито своего посла, сообщает венесуэльский МИД.

"Правительство Венесуэлы может только отвергать систематическое вмешательство в свои дела со стороны президента Эквадора Ленина Морено, а также выдворение своего посла из Кито, в связи с чем вынуждено принять аналогичную меру в отношении поверенной в делах Эквадора в Венесуэле Элисабет Мендес, которая объявляется персоной нон грата", — говорится в коммюнике МИД.

Ей даны 72 часа, чтобы покинуть территорию Венесуэлы.

Ранее правительство Эквадора приняло решение выслать из страны посла Венесуэлы после заявлений министра связи и информации соседней страны Хорхе Родригеса, направленных против президента Морено.

МИД Эквадора сообщил также, что отзывает для консультаций временную поверенную в делах Эквадора в Венесуэле Мендес.

В среду венесуэльский министр Родригес обвинил президента Морено во лжи во время его выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН относительно венесуэльской миграции. Также он заявил, что МИД Эквадора якобы "раздувает" цифры, касающиеся потока беженцев из Венесуэлы.

По данным Морено, только Эквадор принимает каждый день у себя 6 тысяч венесуэльцев, бегущих от социально-экономического кризиса в соседней стране.