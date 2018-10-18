Мексика попросит ООН о помощи в ситуации с мигрантами

МЕХИКО, 18 окт — РИА Новости. Правительство Мексики обратится за помощью к управлению высокого комиссара ООН по делам беженцев, чтобы совместно с властями Гондураса, Гватемалы и Сальвадора решить вопрос с прибытием на границу страны "каравана беженцев" и возможными просьбами со стороны его участников о предоставлении убежища, сообщает мексиканский МИД.

В настоящий момент сразу два каравана мигрантов из стран Центральной Америки двигаются по территории Гватемалы в сторону Мексики, чтобы добраться до границы с США. Всего в них идут несколько тысяч человек. На пути мигрантов лежит Мексика, власти которой уже предупредили, что уважают права на свободное перемещение, но потребовали от мигрантов соблюдения необходимых норм миграционного законодательства.

"Просьба о помощи будет формально представлена сегодня министром иностранных дел Мексики Луисом Видегараем во время встречи, которую он проведет с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в Нью-Йорке", — отмечается в коммюнике ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил соседнему с Гватемалой Гондурасу прекращением американской помощи из-за проблемы нелегальной иммиграции в США.