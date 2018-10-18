Мексика попросит ООН о помощи в ситуации с мигрантами

МЕХИКО, 18 окт — РИА Новости. Правительство Мексики обратится за помощью к управлению высокого комиссара ООН по делам беженцев, чтобы совместно с властями Гондураса, Гватемалы и Сальвадора решить вопрос с прибытием на границу страны "каравана беженцев" и возможными просьбами со стороны его участников о предоставлении убежища, сообщает мексиканский МИД.
"Просьба о помощи будет формально представлена сегодня министром иностранных дел Мексики Луисом Видегараем во время встречи, которую он проведет с генсеком ООН Антониу Гутеррешем в Нью-Йорке", — отмечается в коммюнике ведомства.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил соседнему с Гватемалой Гондурасу прекращением американской помощи из-за проблемы нелегальной иммиграции в США.